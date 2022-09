COVID-19 : le gouvernement étudie un nouvel assouplissement du protocole sanitaire

Photo : YONHAP News

Ces dernières 24 heures, un total de 47 917 nouveaux cas de COVID-19 ont été signalés, en baisse de moitié par rapport à il y a deux semaines. Ce qui est inquiétant, c’est que le nombre de réinfections possibles augmente. C’était le cas d’un patient sur dix, la première semaine de septembre.Le gouvernement étudie toutefois la possibilité d’alléger de nouveau les restrictions sanitaires. Le retrait total du port du masque en extérieur est l’une des pistes envisagées. Actuellement, cette obligation est maintenue lors des rassemblements de plus de 50 personnes, pour les événements sportifs et dans les lieux de spectacles en plein air.Les arrivants de l’étranger pourraient, quant à eux, être dispensés du test PCR qu’ils doivent passer dans les 24 heures suivant leur entrée sur le territoire. Les autorités sanitaires trouvent cependant qu’il est encore trop tôt pour faire tomber le masque en intérieur et pour écourter la période de confinement des porteurs du virus.