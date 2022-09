COVID-19 : la justice reconnaît pour la 1re fois les effets secondaires des vaccins

Photo : YONHAP News

C’est une première en Corée du Sud. La justice a donné gain de cause à une victime d’effets secondaires du vaccin anti-COVID. Un verdict rendu le mois dernier, mais connu tardivement.Le plaignant est un homme d’une trentaine d’années. Il a été atteint d’une maladie du cerveau après avoir reçu le sérum AstraZeneca en avril 2021. Dès le lendemain, il a commencé à avoir de la fièvre. Il a ensuite éprouvé des vertiges et senti aussi ses jambes s'engourdir. A l’hôpital, le médecin a diagnostiqué une réaction anormale avant de déclarer le cas au centre de santé public.Des examens médicaux supplémentaires montraient un saignement dans le cerveau et la déformation de son éponge. L’intéressé et sa famille ont réclamé un dédommagement de 3,6 millions de wons à l’Agence pour le contrôle et la prévention des maladies (KDCA). Pourtant, celle-ci a refusé de le lui verser, invoquant l’absence de lien de causalité entre la vaccination et la maladie. L’affaire a alors été portée devant le tribunal.Celui-ci a épinglé le gouvernement pour avoir commis une erreur dans son évaluation du lien de causalité. Selon le juge responsable, l’homme était en bonne santé avant l’administration du sérum et il n’avait pas non plus d’antécédents médicaux. De plus, le patient a commencé à être fiévreux et à souffrir de maux de tête au lendemain de la vaccination. Et on ne peut savoir non plus quand la difformité des vaisseaux sanguins de son cerveau est survenue et aucun signe l’indiquant ne s'est manifesté auparavant.Conclusion : il est difficile d’affirmer qu’il n’y a pas de lien épidémiologique entre la maladie et le vaccin, à moins qu’il y ait une preuve claire prouvant une autre cause des symptômes.Il aura donc fallu un an et cinq mois pour que le tribunal rende une telle décision. Mais la KDCA ne veut pas en prendre acte et s’est pourvue en appel.