Parlement : début de la séance de questions au gouvernement

Photo : YONHAP News

A l’Assemblée nationale, la première séance de questions au gouvernement du quinquennat de Yoon Suk-yeol s’est ouverte hier. Elle a donné lieu, dès le premier jour, à plusieurs passes d’armes entre le parti au pouvoir et l’opposition.Les sujets qui fâchent ne manquaient pas. Il s’agissait notamment du projet polémique de construction d’un nouvel immeuble à l’usage des hôtes de marque, un projet finalement abandonné, des enquêtes sur Lee Jae-myung, le patron du Minjoo ou encore de la demande de cette principale force de l’opposition, qui réclame la nomination d’un procureur indépendant chargé de faire la lumière sur plusieurs soupçons pesant sur Kim Keon-hee, l’épouse du président de la République.Les élus du Minjoo s’en sont pris à l’administration de Yoon Suk-yeol pour avoir coupé le budget pour l’amélioration du quotidien des sud-Coréens pour allouer en secret les crédits pour la construction du bâtiment controversé. Le Premier ministre Han Duck-soo, présent à la séance, a quant à lui défendu le projet.Et à propos des investigations politico-judiciaires sur le chef de la première formation de l’Hémicycle, celle-ci a dénoncé une « répression politique » et le Parti du pouvoir du peuple (PPP), le mouvement présidentiel, a martelé qu’il s’agissait bel et bien d’une enquête sur les crimes commis par l’ancien maire de Seongnam et ex-rival de Yoon à la présidentielle de mars.