Météo : journée assez mitigée et baisse des températures

Photo : YONHAP News

Les très fortes chaleurs, de l’ordre de 30°C, semblent terminées pour de bon pour cette année. Ce mardi, le mercure est redescendu de 5°C pour retrouver des températures plus automnales. En effet, après le passage du typhon, qui a réchauffé les régions du nord notamment, l'air froid du nord-ouest s'est engouffré sur le territoire et la chaleur diurne a également été étouffée.Dans la matinée, seule l’île méridionale de Jeju a dépassé les 20°C. Séoul et Busan ont respectivement observé 16°C et 17°C. Il a fait plus frais à Daejeon avec 14°C, à Gangneung ou encore à Daegu où le thermomètre était de 15°C. Dans l’après-midi, il a affiché 21°C sur la côte est, 24°C dans les trois quarts nord-ouest ou encore 25°C à Jeju.Par ailleurs, le ciel du pays du Matin clair a été assez mitigé et changeant. Tout au long de la journée le soleil et les nuages ont alterné et ce sur tout le territoire. Le sud-ouest a été particulièrement baigné de soleil dans la matinée alors que des perturbations sont venues déranger dans l’après-midi. A contrario, le nord-ouest, dont la zone métropolitaine, a observé le phénomène inverse.