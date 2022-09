Nations unies : Yoon Suk-yeol donne son premier discours à l’Assemblée générale

Photo : YONHAP News

Le président de la République Yoon Suk-yeol a pris la parole, mardi, à l'Assemblée générale des Nations unies à New York. C’est une première depuis son entrée en fonction, en mai.Durant le débat général, le chef de l’Etat sud-coréen a entamé son discours intitulé « Liberté et solidarité : réponses au moment décisif » en déclarant que les citoyens du monde entier voient leur liberté et la paix être menacées par l'évolution des rapports de forces dans la société internationale, les armes de destruction massive, dont celles nucléaires, ainsi que la violation des droits de l'Homme.Comme solution, Yoon a proposé un soutien plus fort au système onusien et aux normes mondiales reconnues de manière universelle par la communauté internationale. Il a également constaté que les épidémies et les enjeux de décarbonisation pourraient eux aussi être réglés par la coopération entre les pays rassemblés autour de l’Onu. Il a fait part ainsi de sa croyance que la solidarité de ceux qui respectent la liberté pourront trouver une solution soit à la question de sécurité conventionnelle, soit à celle de sécurité économique moderne.Le dirigeant sud-coréen a accentué que, quand la liberté d’un citoyen ou d’une nation est en danger, la société internationale doit faire preuve de solidarité pour protéger ce droit fondamental. Et d’ajouter qu’au sein d’un pays, en cas d’atteinte à la liberté d’un individu, les autres membres de la société doivent s'unir pour éliminer la menace et protéger la liberté. Il n’a pas oublié d’insister sur la volonté du pays du Matin clair de jouer un rôle décisif et responsable dans la réalisation de la liberté des citoyens du monde et la prospérité de la société internationale.De plus, le président Yoon a promis de fournir plus de 300 millions de dollars au système sanitaire mondial et de soutenir les technologies numériques dans les pays émergents en élargissant une aide publique au développement durable.Le numéro un sud-coréen n’a toutefois pas dit un mot sur la Corée du Nord.