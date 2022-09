IRA : le département d’Etat américain maintient son canal de dialogue avec Séoul

Photo : YONHAP News

Le sous-secrétaire d'Etat américain pour la croissance économique, l'énergie et l'environnement, Jose Fernandez, a réaffirmé hier son engagement pour maintenir le canal de dialogue avec la Corée du Sud concernant les subventions, jugées discriminatoires, à l’achat de véhicules électriques produits en Amérique du Nord, dans le cadre de la loi américaine sur la réduction de l’inflation (IRA).C’est ce qu’a fait savoir, à travers un communiqué, le département d’Etat à la suite d’une rencontre entre Fernandez et le second vice-ministre sud-coréen des Affaires étrangères Lee Do-hoon, actuellement à New York.Le haut officiel américain a cité l’importance des investissements sud-coréens liés à la prospérité économique, aux énergies vertes et aux technologies d’énergie propre pour les réseaux d’approvisionnement sur le sol américain. Il a déclaré que ces investissements contribuaient à améliorer la capacité à répondre aux défis communs et à renforcer le partenariat économique entre les deux pays.