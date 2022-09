Grippe saisonnière : début de la campagne de vaccination

Photo : YONHAP News

Sur fond de craintes d’une « twindemic » d’influenza et de COVID-19, la vaccination gratuite contre la grippe saisonnière a démarré aujourd’hui dans tout le pays auprès des personnes à haut risque.L’Agence pour le contrôle et la prévention des maladies (KDCA) a ainsi appelé les personnes concernées à se faire inoculer le sérum au plus vite. Cette campagne durera jusqu’au 30 avril de l’année prochaine.Les petits de six mois à neuf ans, qui doivent recevoir deux injections en quatre semaines, sont accueillis d’abord jusqu’au 30 juin. Le vaccin sera offert ensuite aux enfants de six mois à 13 ans, qui ne nécessitent qu’une seule vaccination, et aux femmes enceintes à partir du 5 octobre, puis aux personnes âgées dès le 12 octobre. La gratuité pour les séniors n’est effective que jusqu’à la fin de l’année.Enfin, du côté du bilan quotidien du COVID-19, ces dernières 24 heures, la Corée du Sud a recensé 41 286 nouveaux cas. Le nombre de malades en état critique est de 494 et celui de décès s’élève à 59.