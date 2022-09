PPA : le gouvernement prend au sérieux la situation

Photo : YONHAP News

Suite à l’identification continue de peste porcine africaine (PPA), la cellule d’urgence interministérielle chargée du dossier a qualifié la situation de « très sérieuse ». Le gouvernement en a fait part à l’issue d’une réunion tenue mardi en rappelant qu’un total de huit cas avaient été identifiés après les congés de Chuseok entre 2019 et 2021.En effet, un jour après la détection lundi du premier cas dans une ferme qui élève quelques 7 000 porcs à Chuncheon, ville située dans le nord-est du pays, une nouvelle infection a été recensée dans un autre élevage. Ce dernier est situé à 5,3 km de la première ferme et élève environ 6 500 cochons que la cellule d’urgence a décidé d’abattre à des fins préventives. Par ailleurs, l’opération de désinfection est en cours dans tous les élevages de la province de Gangwon et les routes aux alentours.La cellule en question se veut néanmoins rassurant. Les répercussions de cette contamination sur l’offre de la viande porcine seraient limitées vu que la quantité de bêtes abattues ne représente que 0,1 % de porcs élevés dans le pays.