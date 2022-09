IRA : le ministre de l’Industrie compte remettre en question les défauts politiques

Photo : KBS News

Le ministre de l’Industrie et du Commerce extérieur Lee Chang-yang, actuellement à Washington, a déclaré envisager de remettre en question les défauts politiques qui résident dans la loi américaine sur la réduction de l’inflation (IRA).Ce dernier a expliqué qu’il est maintenant temps d’adopter une approche politique, d’autant qu’une discussion est en cours avec la secrétaire au Commerce américaine Gina Raimondo. Cela signifie qu'il abordera la question compte tenu du fait que la loi a été élaborée avec une logique politique et que les élections de mi-mandat auront lieu en novembre aux Etats-Unis. Il n’a toutefois pas présenté de mesures concrètes.Par ailleurs, le gouverneur du Maryland, Larry Hogan, a envoyé une lettre au président américain pour exprimer son inquiétude sur la loi en question qui empêche d’accorder des subventions aux véhicules électriques construits en Corée du Sud. Il a écrit que les entreprises touchées par cette disposition pourraient reporter ou annuler leurs investissements prévus et qu’il lui fallait donc trouver des mesures pour dissiper leurs inquiétudes. Marié à une femme d’origine coréenne, Hogan a le surnom de « gendre coréen ».