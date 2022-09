Pyongyang fait l’objet d’une nouvelle sanction en cas de vente d’armes en Russie

Photo : YONHAP News

Aux Etats-Unis, le département du Trésor a déclaré hier que la Corée du Nord faisait l’objet d’une sanction supplémentaire en cas de violation d’une résolution du Comité de sécurité des Nations unies, qui interdit de vendre des armes à la Russie.La secrétaire adjointe au Trésor pour le financement du terrorisme, Elizabeth Rosenberg, a réaffirmé l’intention de son pays de continuer d’imposer des mesures punitives.La haut responsable a expliqué que Moscou approchait des pays isolés comme la Corée du Nord ou l’Iran pour s’approvisionner en armes. Et d’ajouter que, plus le contrôle des exportations vers la Russie se durcit, plus les militaires russes auront du mal à accéder aux équipements de guerre clés.Pour rappel, les USA avaient fait savoir que le Kremlin avait cherché à acheter des armes auprès de la Corée du Nord pour mener la guerre en Ukraine.