Yoon Suk-yeol va tenir des sommets avec ses homologues américain et japonais à New York

Photo : KBS News

En marge de l’Assemblée générale des Nations Unies, Yoon Suk-yeol doit tenir des sommets avec ses homologues américain et japonais à New York. La question est de savoir si le numéro un sud-coréen rentrera satisfait de son voyage, tant l’ordre du jour de ces tête-à-tête est délicat.Au sujet du sommet Séoul-Washington, il sera axé sur la sécurité dans la péninsule coréenne et la coopération économique. Il semble que la loi américaine sur la réduction de l’inflation (IRA), qui empêche aux constructeurs automobiles sud-coréens de recevoir des subventions, et la stabilité du marché des changes seront aussi abordés.Quant à celui Séoul-Tokyo, le Premier ministre japonais Fumio Kishida a déclaré avant de s’envoler pour les USA qu’aucun calendrier à ce propos n’a été fixé. D’après des médias nippons, il s’est montré très mécontent de voir que la Corée du Sud a annoncé trop tôt l’organisation de cet entretien bilatéral, alors qu’il est de coutume que deux pays diffusent une annonce en même temps. Pour cette raison, certains observateurs prévoient que la rencontre sera assez courte.