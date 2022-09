Déficit commercial : 4,1 milliards de dollars entre le 1er et le 20 septembre

Photo : YONHAP News

La balance commerciale a affiché un déficit de 4,1 milliards de dollars pour les trois premières semaines de septembre, enregistrant ainsi une perte pour le sixième mois consécutif, une première en 25 ans.D’après le gouvernement, cette mauvaise performance s’expliquerait notamment par les risques des restrictions des exportations vers certains pays dont la Chine et la volatilité des prix de l’énergie. Dans ce contexte, l’exécutif s’est engagé à élaborer des moyens visant à économiser l’énergie afin de réduire le déficit commercial.Dans le détail. Les exportations ont chuté de près de 9 % entre le 1er et le 20 septembre par rapport à la même période de l’année dernière. D’après les données publiées aujourd’hui par le Service des douanes, elles ont enregistré une baisse de 8,7 % en glissement annuel en s’élevant à 33 milliards de dollars.Cependant, si on ne compte qu’en jour ouvrable, le montant des exportations par jour a progressé de 1,8 %, car leur nombre était de 13, soit 1,5 jour de moins qu’il y a un an.Par article, les ventes de semi-conducteurs et de produits pétroliers ont augmenté, mais celles de véhicules, d’appareils de télécommunication ainsi que de pièces détachées automobiles ont diminué. Par pays, les exportations vers Singapour se sont accrues tandis que celles vers la Chine, les Etats-Unis, l’Union européenne ou le Vietnam ont reculé. En revanche, les importations ont grimpé de 6,1 % en glissement annuel en atteignant 37,1 milliards de dollars.Les achats de pétrole brut, de semi-conducteurs et de gaz ont progressé alors que ceux de machines et de produits pétroliers ont baissé.Les importations en provenance de la Chine, des Etats-Unis, de l’Arabie Saoudite ainsi que de Taïwan ont grimpé, mais celles venant de l’Union européenne et du Japon se sont contractées.