BAD : la croissance devrait atteindre 2,6 % et l’inflation 3 % en Corée du Sud en 2023

Photo : YONHAP News

La Banque asiatique de développement (BAD) a abaissé sa prévision de croissance pour la Corée du Sud en 2023 à 2,3 %, soit 0,3 point de moins que sa dernière estimation publiée deux mois plus tôt. Il s’agit d’un chiffre plus faible que la prévision avancée par le gouvernement sud-coréen (2,5 %), mais plus élevé que celles du FMI (2,1 %) et l’OCDE (2,2 %).L’institution basée à Manille a analysé qu’en dépit du rétablissement de la consommation et du marché de l’emploi dans la région, il y a encore des risques comme la politique monétaire restrictive des Etats-Unis et des pays de l’Union européenne, et la guerre en Ukraine. Elle estime que la récession économique chinoise pourrait également peser lourdement sur l’économie asiatique.Selon la BAD, le taux de croissance et celui d’inflation devraient rester respectivement à 3,6 et à 3,0 % cette année au pays du Matin clair. Elle a maintenu également son pronostic d’inflation de l’année prochaine à 4,5 %.