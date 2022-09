Photo : YONHAP News

La Corée du Sud aurait compté l’an dernier plus d’un million d’adultes possédant des actifs de plus d’un million de dollars.A en croire un rapport publié hier par Credit Suisse, 1,29 million de sud-Coréens majeurs étaient millionnaires, soit une hausse 116 000 individus par rapport à l’année précédente. Parmi eux, environ 1,04 million faisaient partie des 1 % les plus riches de la planète.De plus, le document a informé que le pays du Matin clair était la 11e nation à compter le plus grand nombre de riches ayant une fortune supérieure à 50 millions de dollars.Par ailleurs, en 2021, le patrimoine moyen par adulte en Corée du Sud était de 237 644 dollars et la richesse médiane se situait à 93 141 dollars.