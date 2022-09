Photo : YONHAP News

Une journée typique d’automne en Corée du Sud. Un beau soleil, un vent frais et des températures matinales sensiblement fraîches, il ne manque plus que la chute des feuilles multicolores.Le ciel a donc été dégagé sur la totalité du territoire et tout au long de ce mercredi. Le mercure ce matin est encore une fois descendu d’un cran avec des valeurs sous les 15°C, sauf pour le sud-est, approchant parfois les 10°C.Dans l’après-midi, le thermomètre a stagné à 25°C pour quasiment tout le pays.A noter également que la première gelée de la saison a été détectée aujourd’hui au sommet du mont Seorak, culminant à plus de 1 700m, et situé dans la province de Gangwon dans le nord-est. Il s’agit de l’observation la plus rapide depuis 2000.