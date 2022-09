Yoon promet d’employer tous les moyens pour « ouvrir la porte fermée de Pyongyang »

Photo : YONHAP News

Le président sud-coréen a tenu mardi un tête-à-tête d’une demi-heure avec le secrétaire général des Nations unies, Antonio Guterres, à New York.Yoon Suk-yeol l’a remercié pour son soutien aux efforts visant à réaliser la dénucléarisation complète, vérifiable et irréversible de la Corée du Nord et la paix durable dans la péninsule coréenne. Il a déclaré que, si Pyongyang choisit une meilleure voie, le gouvernement de Séoul et les organisations internationales ne ménageront pas leurs efforts et investissements pour construire des infrastructures.Alors que le dirigeant sud-coréen n’a pas mentionné les questions nord-coréennes dans son discours devant l’Assemblée générale de l’Onu, il a expliqué sa politique vis-à-vis du Nord durant son entretien avec Guterres.Le président Yoon a souligné qu’il concentrerait tous les moyens pour « ouvrir la porte fermée du Nord » et ferait de son mieux pour contribuer à la paix en Asie du Nord-est et dans le monde entier.Le chef de l’Etat sud-coréen a demandé encore une fois le soutien des Nations unies pour que la communauté internationale réagisse d’une voix stricte aux essais nucléaires ou à une nouvelle provocation atomique de la part de Pyongyang.