Yoon Suk-yeol et Fumio Kishida conviennent de la nécessité d'améliorer les relations bilatérales

Le président sud-coréen Yoon Suk-yeol et le Premier ministre japonais Fumio Kishida se sont rencontrés aujourd'hui à New York, en marge de l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations unies. C'est la première rencontre des leaders des deux pays voisins depuis deux ans et neuf mois.Le tête-à-tête informel, réalisé au bout d'une guerre des nerfs, s'est déroulé durant une demi-heure sans points à aborder préétablis.Selon le Bureau présidentiel de Yongsan, Yoon et Kishida se sont mis d'accord sur la nécessité d'améliorer les relations bilatérales, avant de demander à leurs responsables diplomatiques d’accélérer le dialogue entre les deux nations.En plus, les deux hommes aurait évoqué, bien que non explicitement, la question sur le dédommagement des victimes sud-coréennes du travail forcé perpétué par le Japon du temps de la colonisation. Même si les discussions ne sont pas entrées dans les détails, elles constitueraient un pas vers la résolution des dossiers historiques entre Séoul et Tokyo.Yoon et Kishida ont d'ailleurs profité pour partager leur préoccupation sur le programme nucléaire nord-coréen et convenir de coopérer ensemble avec la communauté internationale en la matière.