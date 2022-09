IRA : Séoul fait un pas en arrière dans ses efforts pour obtenir une dérogation

Photo : YONHAP News

Le gouvernement de Séoul continue à se démener pour convaincre l’administration de Joe Biden d’accorder aux industriels sud-coréens une dérogation à l’application de la loi américaine sur la réduction de l’inflation (IRA). Cette législation, votée le mois dernier, prévoit, rappelons-le, les subventions à l’achat de véhicules électriques produits uniquement en Amérique du Nord.Après une délégation interministérielle, le ministre délégué au Commerce extérieur et le numéro deux de la diplomatie, c’est maintenant au tour du ministre de l’Industrie et du Commerce extérieur de se rendre aux Etats-Unis.Arrivé hier, heure locale, à Washington, Lee Chang-yang doit rencontrer aujourd’hui son homologue Gina Raimondo. Avant cela, il a eu un échange avec les correspondants sud-coréens basés dans la capitale américaine. A cette occasion, il a affirmé que si les USA restaient inflexibles sur cette question, ils finiraient par « perdre gros en cherchant à obtenir un petit profit ». Et d’ajouter qu’il en fera part à la secrétaire américaine au Commerce. Séoul semble songer à utiliser comme levier sa participation aux nouvelles initiatives américaines visant à renforcer les chaînes d’approvisionnement, comme le « Chip 4 » ou le Partenariat pour la sécurité des minéraux.C’est un pas en arrière, puisque dans un premier temps, le gouvernement de Yoon Suk-yeol avait manifesté son intention d’aller jusqu’à saisir l’Organisation mondiale du commerce (OMC). Il s’est rendu compte maintenant de la nécessité de faire une approche « politique », tout en faisant front commun avec le Japon et l’Union européenne. D’autant plus que l’administration Biden semble traîner les choses en longueur à l’horizon des élections de mi-mandat en novembre.