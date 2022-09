Taux de change won/dollar : la barre des 1 400 wons franchie

Photo : YONHAP News

Les records concernant le taux de change won/dollar ne cessent d’être réactualisés cette année. La valeur d’un dollar américain a dépassé le seuil des 1 400 wons, une première depuis 13 ans et six mois, à savoir le 31 mars 2009 pendant la crise financière mondiale.Dès l’ouverture du marché des changes de Séoul, le taux entre la devise sud-coréenne et le billet vert avait dépassé cette barre symbolique avec 1400,10, soit une hausse de 5,10 wons par rapport au cours de clôture d'hier. A la clôture des transactions, le won sud-coréen s'affaiblit donc face à la monnaie américaine mais se renforce face l'euro. Un dollar vaut 1 409,70 wons (+14,70 wons), l'euro s'achète, quant à lui, 1 384,33 wons (-1,45 won).Cette augmentation n'est sans doute pas sans lien avec la décision de la Réserve fédérale (Fed), hier, de relever ses taux directeurs de 0,75 point. En effet, ces derniers et le taux directeur sud-coréen se sont inversés, de 3 à 3,25 % pour les premiers et de 2,5 % pour le second.Le vice-premier ministre à l’Economie a convoqué une réunion macroéconomique d’urgence ce matin afin de faire face à ce phénomène. Choo Kyung-ho a déclaré auprès des journalistes après le rassemblement que « le taux de change semble entrer dans une situation incertaine pour le moment ». Par conséquent, il a également annoncé qu'une « réponse rapide et décisive sera prise ».Le gouverneur de la Banque de Corée (BOK), également convié à ce colloque, a déclaré que l’attente du marché concernant le taux d'intérêt américain est désormais à plus de 4 %, contrairement à la prévision de son institution, estimée à 4 %. Rhee Chang-yong a ajouté qu’il allait prendre une décision sur le taux directeur sud-coréen avec les membres du comité de politique monétaire.Enfin, la Bourse de Séoul est, elle aussi, impactée négativement par tous ces chamboulements. Le Kospi, son indice principal, chute de 0,63 % et clôture ce jeudi à 2 332,31 points. Le Kosdaq, celui des valeurs technologiques, cède 0,46 % et termine à 751,41 points.