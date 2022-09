Joe Biden dénonce la menace nucléaire de Moscou et le refus de dialogue de Pyongyang

Photo : YONHAP News

Le président américain a vivement critiqué la Russie qui menace l'Europe de son arsenal nucléaire, à la tribune de l'Assemblée générale des Nations unies.Joe Biden a accusé Vladimir Poutine de violer sans vergogne les principes fondamentaux de la Charte des Nations unies en envahissant l'Ukraine, pays membre de cette institution, et de provoquer une insécurité alimentaire mondiale.Le locataire de la Maison blanche a dénoncé les menaces russes sur un éventuel recours à l'arme nucléaire contre l'Europe, tout en condamnant Moscou qui veut se retirer de l'engagement de non-prolifération nucléaire. Et d'ajouter qu'une guerre atomique ne se gagne pas et ne doit jamais être livrée.Le président Biden n'a pas oublié de critiquer la Corée du Nord, qui continue de violer les sanctions onusiennes malgré les efforts diplomatiques américains. Il a émis ces propos quand il pointait du doigt le processus non transparent de la mise en réserve d'armes nucléaires en Chine.Ceci dit, le dirigeant américain a souligné qu'il ne chercherait en aucun cas de conflit ni de guerre froide, en prônant des moyens pacifiques pour résoudre des questions géopolitiques dont le dossier Taïwan. Pour finir, il a réclamé la limitation des pouvoirs de veto du Conseil de sécurité de l'Onu et l’élargissement de cet organe en accueillant des pays africains comme membres permanents.