Pyongyang dément l’information sur ses ventes d’armes à Moscou

Photo : YONHAP News

La Corée du Nord a démenti l’information récemment dévoilée par le gouvernement américain, selon laquelle elle fournit des armes à la Russie, en proie à des difficultés d’approvisionnement de son armée, en guerre avec l’Ukraine.Dans un communiqué publié aujourd’hui par l’agence d’Etat KCNA, son ministère de la Défense a martelé que Pyongyang n’avait jamais exporté auparavant d’armes ni de munitions vers Moscou, et qu’il n’envisageait pas non plus de le faire dans l’avenir. Il a alors fustigé les « forces hostiles », dont les Etats-Unis, pour avoir fait circuler une telle rumeur infondée et pour avoir dénoncé une violation des résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies, et ce dans un but de ternir l’image du pays communiste.Le ministère a alors mis en garde Washington contre ce qu’il qualifie de « calomnie » et lui a demandé de garder le silence, d’autant plus que le développement, la production, la détention des équipements militaires, voire leurs ventes et achats sont un droit légitime et propre d’un Etat souverain.Pour rappel, début septembre, un journal américain a relayé l’information provenant de documents déclassifiés des services de renseignement des Etats-Unis, selon lesquels le Kremlin serait en train d’acheter au royaume ermite plusieurs millions d'obus d'artillerie et de roquettes.Et mardi, Elizabeth Rosenberg, secrétaire adjointe au Trésor chargée du financement du terrorisme a affirmé, devant le Sénat, que les livraisons des armes nord-coréennes à la Russie constituaient bien une violation des sanctions onusiennes. Et d’ajouter que le régime de Kim Jong-un peut alors écoper d’une nouvelle mesure punitive.