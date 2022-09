La Corée du Sud domine le marché des navires à propulsion verte

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud remporte la plupart des commandes mondiales de la construction de bateaux utilisant des carburants propres, dont la demande est croissante.Selon les statistiques rendues publiques aujourd'hui par Clarkson Research, l'institut britannique spécialisé dans l’analyse du secteur naval et du transport maritime, en 2022, le carnet de commandes de ces navires à propulsion décarbonnée était de 16,8 millions de tonnes brutes compensées (TBC), pour construire 342 unités. Il représente 61 % du total des commandes. Un grand progrès par rapport à l'an dernier avec environ 30 %.Et le pays du Matin clair a remporté cette année 56,6 % des commandes de ces engins propres, la plus grande part de marché. Il domine le secteur, notamment celui des grands navires marchands, et la Chine, son rival, qui se spécialise uniquement dans les petits vaisseaux à passagers à propulsion électrique.Qui plus est, la Corée du Sud a une compétitivité technologique très forte, avec la mise au point du dispositif anti-volatilisation des combustibles gazeux.Les navires propres utilisent en général de nouveaux carburants issus d’énergie renouvelable dont le gaz naturel liquéfié, le gaz de pétrole liquéfié ou encore le méthanol. Mais ils peuvent également fonctionner grâce un moteur électrique. Les méthaniers sont également classés dans la catégorie des bateaux à propulsion verte.Les commandes de ces types de vaisseaux continueront d'évoluer en raison du renforcement des normes écologiques. En effet, l'Organisation maritime internationale (IMO) impose plusieurs objectifs tels que la réduction de 50 %, d'ici 2050, des émissions des gaz à effet de serre par rapport à 2008.