La polémique continue autour des coûts du déménagement du siège de la présidence de la République

Photo : YONHAP News

La polémique se poursuit sur les coûts supplémentaires causés par le déplacement des services de la présidence de Yoon Suk-yeol, de la Cheongwadae à l’ancien siège du ministère de la Défense, dans le quartier de Yongsan à Séoul.Le débat concerne cette fois le budget 2023 soumis au Parlement par le Bureau présidentiel. De fait, celui-ci a demandé une enveloppe de quelque trois milliards de wons, soit plus de deux millions d’euros, afin d’« améliorer l’environnement » du complexe de Yongsan, entre autres. Pas moins de 25 milliards de wons, l’équivalent de 18 millions d’euros, avaient déjà été débloqués en mai pour y emménager.Indépendamment de cela, le service de sécurité présidentielle a lui aussi annoncé avoir besoin de dix milliards de wons (7,2 millions d’euros).Sans surprise, l’opposition met en cause de telles demandes. Un député du Minjoo, sa principale formation, leur a reproché de les avoir formulées sans se concerter à l’avance avec l’Assemblée nationale, ni sans écouter non plus l’opinion publique.Le Bureau présidentiel, lui, défend que c’est un budget qui n’a rien à voir avec son déménagement, et qui sera seulement dépensé pour entretenir ou rénover des installations vétustes.