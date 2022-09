Les négociateurs nucléaires sud-coréen et américain se retrouvent à Séoul

Photo : YONHAP News

Le négociateur nucléaire sud-coréen Kim Gunn et son homologue américain Sung Kim, en voyage à Séoul, se sont entretenus aujourd’hui autour d’un petit-déjeuner. Occasion pour eux de manifester leur préoccupation à l’égard de la nouvelle loi nord-coréenne autorisant les frappes nucléaires préventives.Les deux hommes ont également partagé leur évaluation de la situation actuelle dans la péninsule, c’est-à-dire que le régime communiste poursuit le développement de missiles et prépare à la fois un nouvel essai atomique pour l’effectuer à tout moment. Ils se sont d’emblée engagés à maintenir la solide posture de défense conjointe Séoul-Washington et à donner une réponse ferme à des nouvelles provocations de Pyongyang.Les deux diplomates ont réitéré leur avertissement au régime de Kim Jong-un. Selon eux, si celui-ci fait exploser une nouvelle bombe atomique, il fera face à une réaction inédite de la communauté internationale. Ils ont en outre promis de continuer à travailler en plus étroite coopération pour concrétiser le grand plan d’aides proposé par l’administration de Yoon Suk-yeol au Nord en échange de la dénucléarisation de celui-ci.