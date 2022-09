COVID-19 : l’épidémie en net recul

Photo : YONHAP News

L’épidémie de COVID-19 poursuit sa décrue. En l’espace de 24 heures, 33 009 nouveaux cas ont été signalés, soit un recul de quelque 82 000 contaminations sur une journée et de près de 38 000 en une semaine. Il s’agit du plus faible niveau depuis 11 semaines pour un jeudi.Selon les autorités sanitaires, cette tendance baissière est observée depuis un mois après le pic d’une nouvelle vague qui avait continué pendant environ huit semaines. Durant cette période, le taux de létalité n’avait représenté que la moitié de celui d’avant, avec 0,05 %. Si un nouveau variant très contagieux n’apparaît pas, le rythme actuel de la propagation du coronavirus se maintiendra pendant un certain temps.Les autorités continuent de mettre en garde contre la possibilité que la grippe saisonnière et le virus respiratoire syncytial (VRS) pouvant rendre les enfants en bas âge extrêmement malades se cumulent au COVID cet hiver.Et le mois prochain, l’administration des vaccins bivalents efficaces contre l’Omicron débutera. Les plus de 60 ans, les personnes au système immunitaire affaibli et les résidents des établissements particulièrement vulnérables comme les Ehpad sont les premiers à les recevoir.