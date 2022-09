Echange de devises entre le Service national des pensions et la Banque de Corée

Photo : YONHAP News

Dans le cadre de la forte baisse de la valeur du won par rapport au dollar américain, le Service national des pensions (KNPS) et la Banque de Corée (BOK) vont effectuer un échange de devises.Selon des responsables du ministère de la Santé et du Bien-être, ces deux institutions envisagent de signer un contrat résultant d’une remarque à propos de la tendance baissière du won, accentuée par l’augmentation des investissements à l’étranger par le KNPS.Une fois le contrat d'échange de devises conclu, celui-ci pourra fournir des wons à la BOK et investir avec des dollars fournis par le biais des réserves de monnaies étrangères.Les deux organisations mènent actuellement une procédure interne pour conclure l’accord, et le moment de la signature devrait être décidé en tenant compte de la situation du marché des changes. Il s’agira d’une première depuis 14 ans et la fin du dernier contrat en 2008.