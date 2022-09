Yoon Suk-yeol partage avec Fumio Kishida la nécessité de régler les dossiers bilatéraux et tient un bref échange avec Joe Biden

Photo : YONHAP News

En marge de l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations unies (Onu), le président sud-coréen et le Premier ministre japonais se sont entretenus aujourd'hui à New York. C'est la première rencontre des leaders des deux pays voisins depuis deux ans et neuf mois. Yoon Suk-yeol s'est déplacé au lieu de l'événement auquel assistait Fumio Kishida pour ce tête-à-tête informel d'une demi-heure, sans points à aborder préétablis.Selon le Bureau présidentiel de Yongsan, les deux hommes se sont mis d'accord sur la nécessité d'améliorer les relations entre leurs pays, avant de demander à leurs responsables diplomatiques d’accélérer le dialogue en ce sens. Il s'agit plutôt d'un accord sans résultat concret pour résoudre la question sur l'indemnisation des victimes sud-coréennes du travail forcé perpétué par le Japon du temps de la colonisation.Même si les discussions n'ont pas abouti à un compromis, le bureau présidentiel a expliqué que la rencontre, réalisée au bout d'une guerre des nerfs, constituerait un pas en avant vers la résolution du problème.Quant au sommet entre le président sud-coréen et son homologue américain, qui semblait plus probable que la rencontre Yoon-Kishida, il n'a finalement pas eu lieu. Yoon Suk-yeol et Joe Biden n'ont ainsi échangé que très brièvement lors de la conférence du Fonds mondial ou lors de la réception de bienvenue de l'Onu.Toujours d'après le Bureau présidentiel de Yongsan, son occupant a transmis la préoccupation des entreprises sud-coréennes concernant la loi américaine sur la réduction de l'inflation (IRA), alors que le chef de la Maison blanche a répondu que les deux parties pourraient mener des consultations approfondies. Les deux leaders se sont également engagés à coopérer pour la stabilité du marché financier, si nécessaire.