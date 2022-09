Photo : YONHAP News

En Corée du Sud, ce jeudi a été d’un agréable, défiant toute concurrence. Un air légèrement frais, parfaitement réchauffé par les rayons du soleil, donnant ainsi une sensation ni de froid, ni de trop grosse chaleur.Ce sentiment a été ressenti par beaucoup d’habitants du pays du Matin clair, sur tout le territoire, malgré les nombreux nuages blancs apparus dans l’après-midi. Dans la matinée, les chanceux vivant dans la moitié nord ont pu même profiter du soleil.Les températures, de plus en plus fraîches à l’aube, ont varié entre 11 et 14°C pour les régions du nord et du centre, alors qu’elles étaient comprises entre 15 et 20°C à l’extrême sud. Dans l’après-midi, le mercure s’est homogénéisé, de 24 à 26°C sur tout le territoire.