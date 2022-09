Yoon Suk-yeol arrive au Canada, dernière étape de sa tournée

Photo : YONHAP News

Le président de la République a atterri à l’aéroport de Toronto au Canada vers 4h45, ce matin, heure de Séoul. Il y achèvera sa tournée de sept jours qui avait débuté au Royaume-Uni où il a assisté aux funérailles de la reine Elizabeth II.Au pays à la feuille d’érable, Yoon Suk-yeol a d’abord participé à une réunion avec des spécialistes de l’intelligence artificielle (IA), organisée à l’université de Toronto, qui est très en avance dans ce secteur.Le chef de l’Etat sud-coréen a souligné que l’IA est la technologie-clé pour construire « un gouvernement sur la plateforme numérique » que son administration prévoit d'instaurer afin de proposer une véritable démocratie numérique, d’améliorer sensiblement le service administratif et de renforcer le système de soutien indispensable aux plus défavorisés de la société. Yoon a dit espérer que la collaboration entre les deux nations permettra de donner un nouvel élan dans ce domaine.Après cette réunion, les deux parties ont signé une convention visant à renforcer la coopération de recherche et de développement entre leurs entreprises d’IA.Ensuite, le dirigeant sud-coréen doit démarrer son planning de « la diplomatie économique » en rencontrant le Premier ministre Justin Trudeau. A l’ordre de ce sommet à Ottawa devraient figurer deux dossiers : la collaboration dans le domaine des technologies de pointe telles que l’IA et la chaîne d’approvisionnement en minerais essentiels à la fabrication des batteries des voitures électriques.Pour rappel, en marge de l’Assemblée générale des Nations unies à New York, le numéro un sud-coréen a dû se contenter d’une rencontre éclair avec son homologue américain, Joe Biden, et une courte réunion informelle avec le Premier ministre japonais, Fumio Kishida. Bref, pas de sommet avec le premier allié et le pays voisin. Ces résultats ont alors été jugés maigres sur le fond sans oublier quelques couacs sur la forme.