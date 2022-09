Rencontre à New York des chefs de la diplomatie sud-coréenne, américaine et japonaise

Photo : YONHAP News

A New York, où se déroule l’Assemblée générale des Nations unies, le ministre sud-coréen des Affaires étrangères a retrouvé hier ses homologues américain et japonais.Leur entretien, le deuxième en deux mois, a été dominé par la Corée du Nord. Concrètement, Park Jin, Antony Blinken et Yoshimasa Hayashi ont échangé sur la possibilité de son nouvel essai nucléaire ainsi que sur la préparation d’une réponse coordonnée à donner dans cette perspective. Ils sont alors convenus de renforcer la coopération afin de travailler en ce sens.A l’issue de la réunion, le sud-Coréen a précisé aux journalistes que les trois hommes avaient discuté de la nécessité d’une plus étroite collaboration entre leurs pays face à la menace des armes atomiques de Pyongyang.Interrogé sur la question de savoir s’ils ont évalué la rencontre entre Yoon Suk-yeol et Fumio Kishida, qui avait eu lieu la veille, également dans la ville américaine, le chef de la diplomatie sud-coréenne a répondu par l’affirmative.Selon Park, lui et les chefs de la diplomatie américaine et nippone ont estimé que les discussions entre les deux dirigeants étaient « très significatives » et qu’elles étaient une bonne opportunité pour réchauffer les relations entre leurs nations.