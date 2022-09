COVID-19 : fin de l'obligation du port du masque à l'extérieur

Photo : YONHAP News

En Corée du Sud, on devrait mieux respirer. Le gouvernement a décidé de lever entièrement le port du masque obligatoire en extérieur dès lundi prochain, alors qu’il faut toujours se doter d’un pour assister à un quelconque rassemblement de 50 personnes ou plus en plein air, comme une manifestation, un spectacle ou un événement sportif.Le Premier ministre a annoncé, ce matin, un tel changement lors de la réunion quotidienne sur la crise du COVID-19. Il a justifié la levée totale du port du masque par un faible danger de contamination à l’extérieur.Han Duck-soo a d’ailleurs précisé que l’exécutif continuerait à lever progressivement les mesures sanitaires dont le retrait est jugé moins risqué, ce en tenant compte de l’évolution de la situation épidémique et des gênes subies par la population.Toutefois, le gouvernement a préféré maintenir le port du masque à l’intérieur. Selon son chef, une telle mesure de précaution s’impose à cause de la hausse des patients atteints de la grippe saisonnière et aussi en raison d’une éventuelle recrudescence du coronavirus en hiver.Par ailleurs, Han a dévoilé les résultats d’une étude réalisée auprès de 10 000 personnes dans tout le pays. Selon celle-ci, 97 % d’entre elles ont développé des anticorps neutralisant le COVID-19, soit grâce à leur vaccination, soit suite à une contamination. Il a souligné que cette étude de suivi sera menée à long terme afin d’élaborer une meilleure politique dans l’avenir.Côté bilan, ces dernières 24 heures, la Corée du Sud a enregistré 29 108 individus supplémentaires infectés au coronavirus, dont 303 importés, soit une baisse d’environ 22 700 nouveaux cas en une semaine.Le nombre cumulé de contaminés s’élève désormais à plus de 24,56 millions depuis le début de la pandémie. Parmi les malades actuels, ils sont désormais 399 à être hospitalisés en soins intensifs, soit une baisse de 29 patients en un jour. Et 68 décès additionnels sont également à déplorer. Le total de victimes au COVID-19 au pays du Matin clair s’élève à 28 077. Ce qui maintient le taux de létalité à 0,11 %.