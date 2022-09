La situation patrimoniale de 801 hauts fonctionnaires rendue publique

Photo : YONHAP News

Le comité d’éthique pour les hauts fonctionnaires a publié, aujourd’hui dans le Journal officiel, les déclarations de situation patrimoniale de 801 personnes qui viennent de quitter ou de rejoindre un corps de conception et d’encadrement de haut niveau dans l’administration.La nouvelle publication concerne notamment 26 hauts fonctionnaires nommés et 43 promus à leur poste ainsi que 720 autres qui ont quitté leur fonction entre le 2 juin et le 1er juillet.Parmi les hauts fonctionnaires toujours en exercice sur cette liste, c’est Park Seung-keun, le chef du secrétariat du Premier ministre, qui arrive en tête avec un patrimoine d’une valeur totale de 22,9 milliards de wons, soit 16,5 millions d’euros.Park est suivi de Kim Dong-jo, le conseiller chargé des archives du discours au Bureau présidentiel de Yongsan, qui a déclaré 12,4 milliards de wons, soit 8,9 millions d’euros.