Huit anciens combattants de la guerre de Corée venant de cinq pays, 40 membres de famille des autres casques bleus portés disparus pendant le conflit ainsi que deux élus américains sont attendus à Séoul le 26 septembre.Leur venue s’inscrit dans le cadre du programme « retour en Corée » des militaires étrangers qui avaient combattu sous le drapeau des Nations unies. Un programme lancé en 1975 par le ministère chargé des affaires pour les patriotes et les anciens vétérans. Depuis, plus de 33 000 personnes de 22 Etats ont pu visiter le pays du Matin clair.Parmi ceux qui y retourneront la semaine prochaine, le doyen est un Canadien de 93 ans. Et les deux élus américains, un député et un sénateur, ont été invités en reconnaissance de leurs efforts pour établir des lois en faveur des anciens combattants.