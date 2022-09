Industries stratégiques : l’Amérique du Nord va investir 1,15 milliard de dollars en Corée du Sud

Photo : YONHAP News

Sept entreprises nord-américaines ont promis d’investir 1,15 milliard de dollars dans les industries stratégiques sud-coréennes, telles que les semi-conducteurs et les voitures électriques, dans le but d’instaurer des chaînes d’approvisionnement.Dans le domaine des semi-conducteurs, d’abord. Applied Materials, le leader mondial des équipements destinés à la production de circuits, a promis d’ouvrir un centre de recherche et de développement en Corée du Sud. Deux autres firmes américaines DuPont et Entegris, spécialisées dans la fourniture de matériaux de puces, ont décidé d’y créer un centre R&D.Dans le secteur des véhicules électriques et des batteries, à présent. L’équipementier automobile américain BorgWarner a décidé d’ouvrir un centre R&D de moteurs destinés aux voitures électriques et hybrides au pays du Matin clair. Quant à Solid Energy System, le développeur de batteries lithium-métal, il a prévu d’en ouvrir un pour la mise au point des batteries des voitures électriques de nouvelle génération.Enfin, concernant les nouvelles énergies renouvelables, l’entreprise canadienne Northland Power a promis d’aménager un parc éolien pour la production d’électricité en pleine mer sur la côte sud de la péninsule coréenne.Selon son ministère de l’Industrie, du Commerce et de l’Energie, la Corée du Sud a pu obtenir ces investissements à l’occasion de la visite du président Yoon Suk-yeol aux Etats-Unis. La promesse a été officialisée lors de la cérémonie de déclaration des investissements et la table ronde avec les investisseurs de l’Amérique du Nord, simultanément organisées jeudi à l’hôtel JW Marriott Essex House à New York.A cette occasion, le ministre de l’Industrie Lee Chang-yang a affiché la volonté de renforcer les mesures incitatives pour les investisseurs étrangers dans les secteurs de pointe et de supprimer audacieusement les réglementations discriminatoires envers les entreprises étrangères ou contraires aux normes internationales, ce afin de rendre plus attractives les conditions d’investissements.