Séoul appelle à la retenue pour le largage de prospectus anti-Pyongyang

Photo : YONHAP News

Le ministère sud-coréen de la Réunification a demandé officiellement aux associations civiques de se retenir de larguer des ballons géants aériens contenant des prospectus anti-Pyongyang, ce en amont de « la semaine de la liberté en Corée du Nord ».Selon la porte-parole adjointe du ministère, Lee Hyo-jung, le gouvernement a déjà appelé plusieurs fois les organismes concernés à ne pas y procéder, mais certains continuent à s’y livrer malgré cela. Ce qui fait grandir l’inquiétude sur un éventuel dérapage sur la zone transfrontalière. D’où une nouvelle injonction explicite de la part de l’exécutif. Selon Lee, tout largage de ce genre fera désormais l’objet d’une enquête policière.Pour information, « la semaine de la liberté en Corée du Nord » se tiendra du 25 septembre au 1er octobre à Séoul à l’initiative conjointe des associations sud-coréennes et américaines militantes pour les droits de l’Homme au nord du 38e parallèle.Par ailleurs, l’officielle sud-coréenne a tenu à souligner l’infondé scientifique des propos tenus par le royaume ermite qui a tenté à plusieurs reprises de rejeter la responsabilité de recrudescence du COVID-19 dans son territoire sur son voisin du Sud. En effet, le régime de Kim Jong-un prétend toujours que le coronavirus a été importé via des ballons géants contenant des tracts à son encontre envoyés de l’autre côté de la frontière. Séoul a catégoriquement démenti ces accusations.La porte-parole adjointe du ministère a déclaré qu’il est très inapproprié et regrettable pour Pyongyang de dénaturer les faits réels et d’évoquer des mesures de représailles contre des sud-Coréens. Et d’ajouter que Séoul réagirait fermement à toute menace ou provocation nord-coréenne.