Electricité : les gros consommateurs devraient payer plus cher leur facture

Photo : YONHAP News

Le gouvernement sud-coréen est amené à réagir face à la crise énergétique. Pour cela, le second vice-ministre de l’Industrie, du Commerce extérieur et des Energies a fait savoir aux représentants industriels qu’il serait inévitable d’augmenter de façon différentielle les prix d’électricité pour les grandes entreprises et autres gros consommateurs de cette énergie vitale.Park Il-jun a tenu ces propos ce matin à Séoul lors d’une réunion avec les associations des principales industries notamment celles des semi-conducteurs, sidérurgique et automobile. Il a jugé « inévitable » de revoir à la hausse les prix pour les plus énergivores afin de couvrir le coût de revient de la production d’électricité et les capacités réelles des payeurs.Le haut fonctionnaire a précisé que les tarifs d’électricité sud-coréens restent à un niveau très bas dans le monde. Selon lui, il est indispensable de « normaliser » la fonctionnalité des prix afin d’inciter à économiser davantage l’électricité. Il a souhaité que les industries totalisant 60 % de la consommation finale de l’énergie saisissent cette occasion pour se transformer en une structure à faible consommation et à haute efficacité énergétique.