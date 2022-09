Des conditions météorologiques changeantes en cette fin de semaine

Photo : YONHAP News

Difficile de prévoir avec exactitude quel temps il fera le lendemain à une heure précise. Aujourd’hui, au pays du Matin clair, des averses diluviennes se sont abattues sur la région métropolitaine dans la matinée, pendant une dizaine de minutes. Et ensuite, un grand soleil, digne d’une journée printanière.Dans l’après-midi, la quasi-totalité du territoire a été ensoleillée, avec parfois l’apparition de quelques nuages. Et, certaines zones dans le nord ont essuyé quelques précipitations. Le mercure était sensiblement identique à celui d’hier, aux alentours de 25°C, avec cependant, une légère baisse de 3°C à Séoul. Les littoraux est et sud ont été plus chauds, enregistrant jusqu’à 27°C.Pour samedi, Météo-Corée prévoit un grand soleil sur l’ensemble du pays. Des cumulus viendront survoler la côte sud et l’île méridionale de Jeju. Les températures seront agréables, comprises entre 23 et 26°C.Dimanche, le temps sera moins idyllique. Le matin, un voile blanc recouvra la Corée du Sud. Midi passé, des nuages sombres s’installeront sur les trois quarts du pays. Seuls le nord-ouest et les villes situées à l’extrême nord pourront profiter du soleil.