Bourse : le Kospi en chute libre descend sous les 2 300 points

L’indice de référence de la Bourse de Séoul fait également les frais des inquiétudes concernant le resserrement monétaire mondial et la récession économique. Le Kospi a chuté sous les 2 300 points. Vers 11h30, il était en baisse de 1,40 % par rapport au cours de clôture d’hier à 2 299,66 points exactement. Ce passage sous ce seuil symbolique est une première depuis le 15 juillet dernier.A la fermeture des cours, à 15h30, le Kospi diminue de 1,81 % par rapport à jeudi et termine la semaine à 2 290 points. Quant au Kosdaq, l'indice des valeurs technologiques, il dégringole de 2,93 % et finit à 729,36 points.Sur le marché des changes, le won sud-coréen s'affaiblit face à la monnaie européenne, mais se renforce face au billet vert. À la clôture des transactions, l’euro s’achète 1 384,71 wons (+0,38 won) et le dollar américain 1 409,30 wons (-0,40 won).