Séoul et Ottawa conviennent de renforcer la coopération sur la sécurité économique

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud et le Canada intensifieront leur coopération en matière de chaînes d’approvisionnement des ressources clés ainsi que d’industries du futur. C’est ce qu’a été décidé au cours du sommet tenu samedi matin entre le président sud-coréen Yoon Suk-yeol et le Premier ministre canadien Justin Trudeau à Ottawa, la dernière étape de la tournée du numéro un sud-coréen.Tout d’abord, Séoul et Ottawa sont convenus de renforcer la coordination dans le domaine de la sécurité économique entre les deux gouvernements, alors que le pays à la feuille d’érable est l’un des plus grands producteurs de ressources minières tandis que celui du Matin clair l’est dans le secteur des batteries.Les deux dirigeants se sont également mis d’accord pour promouvoir ensemble les moteurs de croissance du futur, notamment dans les domaines de la transition numérique, la production et l’approvisionnement des hydrogènes propres.Sur le volet de la sécurité régionale, Yoon et Trudeau ont décidé de renforcer leur coopération stratégique pour la paix et la prospérité, en particulier dans les processus de la dénucléarisation nord-coréenne et de l’élaboration de la stratégie sur l’Indopacifique.Enfin, les deux hommes ont désigné 2024 et 2025 comme les années croisées dans le cadre de la célébration du 60e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre les deux pays.