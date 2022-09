Photo : YONHAP News

Le deuxième album studio du groupe Blackpink, « Born Pink », s’est hissé au 1er rang du Billboard 200. C’est ce qu’a annoncé, hier, le magazine américain. Il est vrai que BTS, SuperM ou encore Stray Kids avaient déjà occupé le trône, mais c’est la première fois qu’un girls band sud-coréen arrive en première position.Sorti le 16 septembre dernier, « Born Pink » s’est déjà vendu à 102 000 unités. Sa particularité : il est principalement composé de chansons en anglais alors que les deux autres albums de K-pop qui ont dominé le classement cette année ont été majoritairement écrits en coréen.Blackpink a fait ses débuts en 2016 avec « Whistle ». Et depuis, le quatuor enchante le public du monde entier avec des tubes comme « As If It's Your Last », « Kill This Love », « Ddu-du Ddu-du » et « Lovesick Girls ».