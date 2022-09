COVID-19 : fin du port du masque à l’extérieur

Photo : YONHAP News

Ces dernières 24 heures, 14 168 nouveaux cas de COVID-19 ont été recensés en Corée du Sud, le niveau le plus bas depuis 77 jours. Le nombre de patients en état critique s'est établi à 427 alors que celui de décès a progressé de 33.Et, enfin, à partir d’aujourd’hui, l’obligation du port du masque à l’extérieur est totalement levée au pays du Matin clair. Les citoyens peuvent désormais rester le visage découvert dans les manifestations, les concerts et les matchs de sport qui rassemblent plus de 50 personnes. Idem pour les chemins de promenade, les cérémonies de mariage ou encore les parcs d’attraction.Pourtant, selon les autorités sanitaires, cette décision n’est qu’une levée d’une mesure législative qui imposait une amende en cas d’infraction. Et il est toujours conseillé de se protéger dans les endroits peuplés et quand il est difficile de tenir une distance suffisante avec les autres. Le comité consultatif de la lutte contre le COVID-19 a souligné l’importance de respecter les gestes barrières, notamment tousser vers le bas ou en se couvrant la bouche, afin d’éviter la transmission du virus par voie respiratoire.En revanche, dans les lieux clos, il est toujours obligatoire, pour le moment, de mettre le masque.Par ailleurs, compte tenu du ralentissement de l’épidémie sur le territoire, le gouvernement envisage d’exempter l’obligation de subir un test PCR moins de 24h après l’arrivée en Corée du Sud. Il compte modifier petit à petit d’autres mesures de prévention comme le confinement d’une semaine des personnes contaminées et l’interdiction des visites en face à face dans les Ephad.Enfin, à compter de demain, les réservations pour les nouveaux vaccins adaptés au variant Omicron commencent. Les personnes âgées de plus de 60 ans et les individus ayant un système immunitaire affaibli sont prioritaires.