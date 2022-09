Football : la Corée du Sud et le Costa Rica se quittent sur un match nul

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud a arraché in extremis le match nul vendredi soir au Goyang Stadium face au Costa Rica (2-2).Pourtant les débats avaient plutôt bien commencé pour les hommes de Paulo Bento. 40 minutes assez maîtrisées avec l’ouverture du score de Hwang Hee-chan, juste avant la demi-heure de jeu. Seule ombre au tableau, l’égalisation contre le cours du jeu des Costaricains grâce à son milieu de terrain, Jewison Bennette.La seconde mi-temps a été plus compliquée. En proie à des problèmes défensifs et moins dominants que dans le premier acte, l’équipe sud-coréenne a été punie à la 63e minute, une nouvelle fois par Bennette.Mais c’est sans compter sur sa superstar Son Heung-min. Mené jusqu’à la 86e minute, l’attaquant de Tottenham a expédié un coup franc pleine lucarne, permettant aux guerriers de Taeguk de revenir au score.La Corée du Sud retrouvera pour la prochaine et dernière rencontre avant le Mondial au Qatar, le Cameroun demain soir, au stade de la Coupe du monde à Séoul.