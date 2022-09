Il y a 4 ans, Kim Jong-un a demandé à Donald Trump de négocier en tête-à-tête

Photo : YONHAP News

27 lettres échangées entre le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un et l’ancien président américain Donald Trump ont été rendues publiques. Elles ont été envoyées entre avril 2018 et août 2019, la période autour de leurs sommets. Et il s’est avéré que Kim III a demandé de négocier en tête-à-tête avec Trump, sans l’intervention du chef de l’Etat sud-coréen de l’époque, Moon Jae-in.En septembre 2018, trois mois après l’entrevue avec Trump à Singapour, le numéro un nord-coréen a en effet écrit qu’il aimerait discuter seulement avec ce dernier, qui est doté d’un excellent sens politique selon lui, plutôt que de débattre avec Mike Pompeo, le secrétaire d’Etat d’alors.Dans une autre missive envoyée le 21 septembre, soit deux jours après la rencontre avec Moon à Pyongyang, Kim a affirmé qu’il aimerait parler directement avec le leader américain du dossier de la dénucléarisation, expliquant que l’attention excessive du dirigeant sud-coréen n’était pas nécessaire.L’échange des lettres est devenu plus fréquent après le sommet Corée du Nord-USA à Singapour. Leur relation amicale se traduit dans les tournures employées. Kim a qualifié Trump de « politicien puissant et hors du commun », et ce dernier lui a même demandé de transmettre le bonjour à sa famille.Pourtant, après l’échec de leur deuxième entretien à Hanoï, les deux hommes se sont beaucoup moins écrits. En août 2019, lorsque les tractations marquaient le pas, l’homme fort de Pyongyang a affiché son mécontentement en indiquant que les Etats-Unis n’ont ni suspendu les entraînements militaires conjoints avec la Corée du Sud, ni atténué les sanctions imposées au pays communiste.Hanmi club, l’association des actuels et anciens correspondants sud-coréens aux USA, qui a dévoilé ces 27 lettres, s’est attendu à ce que ces données contribuent à mieux comprendre les négociations sur la dénucléarisation de la Corée du Nord.