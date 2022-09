LA Korean festival : reprise après trois ans de suspension

Photo : YONHAP News

Le 49e Los Angeles Korean festival, le festival de la communauté coréenne de la ville américaine du même nom, s’est tenu du 22 au 25 septembre. Organisé sous le thème « Le rétablissement et la réconciliation grâce à la force de la hallyu », l’événement a eu lieu pour la première fois en trois ans en raison du COVID-19.Un défilé a ouvert le bal jeudi au sein de la ville de la côte ouest sur un boulevard baptisé « Boulevard des Olympiques ». De nombreux personnages ayant contribué au développement de la diaspora coréenne ainsi qu’environ 120 associations et des artistes y ont participé pour promouvoir la vague culturelle du pays du Matin clair.Le président de l’association coréenne de LA, James Ahn, s’est réjoui de la réouverture du festival alors que les ressortissants coréens et les américains d’origine coréenne sur place ont beaucoup souffert ces trois dernières années en raison de la crise sanitaire.Le candidat à la mairie de la Cité des anges, Rick Caruso, s’est dit honoré d’y avoir été invité en ajoutant qu’il aimait l’esprit et l’amour de la communauté coréenne, qu’il a pu constater pendant la manifestation.Par ailleurs, les participants ont pu expérimenter différents aspects de la culture coréenne, tels que des plats, des jeux et la tenue traditionnelle du pays, le hanbok. Une visiteuse s’est montrée ravie d’avoir pu l’essayer sans devoir prendre l’avion et n’a pas manqué l’occasion d’immortaliser ce moment.De plus, un salon proposant des produits agricoles et halieutiques « made in Korea » a également été organisé. Plus de dix municipalités, telles que les provinces de Jeolla et celle de Gyeongsang du Nord y ont installé 116 stands pour présenter leurs produits locaux. Les gouverneurs de ces provinces du Sud ont fait le déplacement pour promouvoir eux-mêmes les saveurs du terroir.Enfin, plusieurs spectacles et concerts ont également eu lieu avec des groupes de K-pop et des artistes coréens afin de donner une ambiance festive à ce grand rassemblement.La LA Korean Festival Foundation prévoit que le prochain rendez-vous marquera un tournant dans l’histoire de la diaspora coréenne aux Etats-Unis. En effet, elle envisage de coopérer avec les principales villes sud-coréennes et américaines pour organiser les festivités de la 50e édition.