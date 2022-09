L’âge moyen du premier accouchement repoussé à 32 ans

Photo : YONHAP News

Sur fond de chute de natalité en Corée du Sud, l’âge moyen du premier accouchement des sud-Coréennes est repoussé de 26 ans à 32 ans en quasiment trois décennies.D’après un rapport publié, dimanche, par l’Organisation de coopération et de développement économique (OCDE), les femmes du pays du Matin clair ont leur premier enfant de plus en plus tardivement depuis 1993.En termes de fertilité, la Corée du Sud est arrivée à la dernière place parmi les Etats membres de l’OCDE, avec 0,81 bébé par femme en 2021, alors que ce chiffre a encore baissé au deuxième trimestre de cette année pour atteindre 0,75.Toujours selon l’institution internationale, ce phénomène s’explique en grande partie par la difficulté pour les jeunes sud-Coréennes de concilier leur carrière professionnelle et leur vie de maman. De plus, les frais élevés liés au logement et à l’éducation constitueraient également un obstacle.L’OCDE a ainsi souligné la nécessité de mettre en place des mesures, telles que l’élargissement de l’éducation gratuite des enfants ou des congés de maternité payés par les impôts ou les cotisations sociales afin de garantir une source de revenus pendant la période post-accouchement.