Albert Mountain Award : la sud-Coréenne Nam Nan-hee récompensée

Photo : YONHAP News

L'alpiniste Nam Nan-hee est devenue la première sud-Coréenne à recevoir l'Albert Mountain Award. La cérémonie de remise de prix pour l'édition 2022 a été organisée samedi dernier par la Fondation Roi Albert Ier au Musée alpin suisse à Berne.La randonneuse sud-coréenne, l'alpiniste et grimpeur allemand Bernd Arnold, la Belge Sofie Lenaerts ainsi que la Société de recherche écologique (Gesellschaft für ökologische Forschung) de Munich sont les primés de cette année.Nam est la troisième lauréate asiatique après le Japonais Shiro Shirahata et l’Indien Harishi Kapadia, récompensés respectivement en 2000 et 2006. En 1986, elle a été la première femme à gravir le Gangapurna, un sommet de 7 000 mètres dans l'Himalaya. Plus récemment, elle a parcouru le Chemin des crêtes du Pacifique, un sentier de grande randonnée de plus de 4 000 kilomètres à travers les États-Unis, de la frontière mexicaine à celle canadienne.L’Albert Mountain Award est décerné tous les deux ans depuis 1994 par la Fondation Roi Albert Ier, créée en 1993 en l'honneur du roi belge du même nom.