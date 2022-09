Yoon Suk-yeol : les fausses informations portent atteinte à l’alliance Séoul-Washington

Photo : YONHAP News

A propos de l’interprétation controversée de son commentaire à New York, le président Yoon Suk-yeol a déclaré que la diffusion de fausses informations nuisait à l’alliance entre Séoul et Washington, mettant en danger ainsi la population. Il s’est ainsi justifié ce matin en confirmant la position du Bureau présidentiel de Yongsan.Les médias ont rapporté que le chef de l’Etat avait affirmé le 21 septembre lors de son déplacement à New York : « Comment Biden ne pourrait-il pas perdre la face si ces enfoirés ne votent pas au Parlement ? ». Des propos tenus à la sortie d’une réunion du Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme. Un commentaire « vulgaire » pour de nombreuses personnes, même si cela a été fait d’une manière non-officielle et en ne savant pas que les micros étaient allumés.Selon le bureau présidentiel, Yoon a prononcé « nalimyeon » en coréen qui veut dire « faire tomber à l’eau », et non pas « Biden », mais la presse semble l’avoir mal entendu. Et les élus ne désigneraient pas les législateurs américains.Yoon a précisé qu’il fallait faire la lumière sur la vérité. Néanmoins, le Minjoo, la première force d’opposition, n’est pas convaincue par cette justification. Il l’a reproché d’avoir alimenté la méfiance des citoyens et de menacer les journalistes, et a appelé à présenter des excuses au public.Le Parti du pouvoir du peuple (PPP), la formation présidentielle, quant à lui, a imputé la responsabilité à la MBC, la première chaîne à avoir diffusé son allégation jugée grossière.