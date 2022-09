Photo : YONHAP News

En ce dernier lundi du mois de septembre, les conditions météorologiques ont été nettement différentes entre le nord et le sud du territoire. La moitié supérieure a été majoritairement ensoleillée malgré l’apparition de quelques cumulus.En revanche dans celle inférieure, les nuages gris ont prédominé et ce toute la matinée. Ils ont même laissé échapper de légères averses dans certaines régions, notamment l’île méridionale de Jeju et sur les côtes de Yeongnam, dans le sud-ouest.Les températures ont été de concert avec la clarté du ciel. Au nord, elles ont varié entre 24 et 26°C, tandis qu’au sud, le mercure affichait 23-24°C. Jeju fait exception avec 26°C.Le thermomètre devrait sensiblement baisser après le coucher du soleil. Une sensation de froid peut être ainsi éprouvée.