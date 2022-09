Le dollar franchit la barre des 1 430 wons

Photo : YONHAP News

Le dollar a dépassé les 1 430 wons pour la première fois depuis 13 ans et six mois. Dès l’ouverture du marché des changes à Séoul à 9h du matin, la valeur du billet vert a grimpé à 1 421 wons. Un niveau jamais atteint depuis le 31 mars 2009, lorsque le pays était frappé de plein fouet par la crise financière mondiale.La devise américaine voit sa popularité augmenter sans cesse sur fond de politique d’austérité intense de la Réserve fédérale (Fed) ainsi que de la prolongation de la guerre en Ukraine. La crise énergétique en Europe et le spectre du ralentissement de l’économie chinoise renforcent encore plus ce phénomène.A la fermeture des transactions, un dollar valait 1 431,30 wons, soit une augmentation de 22 wons par rapport à vendredi dernier. Quant à l’euro, il s’échangeait contre 1 380,78 wons (-3,93 wons).Du côté de la Bourse de Séoul, le Kospi, son indice principal, recule de 3,02 % et clôture à 2 220,94 points. Le Kosdaq, celui des valeurs technologiques, chute lourdement de 5,07 % et termine à 692,37 points. C’est la première fois en deux ans et trois mois que le chiffre est inférieur à 700.