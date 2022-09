Rolling Stone : « Squid Game » figure dans le top 100 des meilleures séries

Photo : YONHAP News

La série sud-coréenne à succès sur Netflix « Squid Game » intègre la liste des « 100 meilleures séries télévisées » publiée par Rolling Stone.Le fameux magazine américain de divertissement et de musique populaire a ainsi présenté le 26 septembre, son top 100 des meilleures séries télévisées de tous les temps, en attribuant la 95e position à la production sud-coréenne. Il s’agit du premier feuilleton en langue non anglaise.Selon Rolling Stone, l’intégration de « Squid Game » signifie que les frontières des contenus sont franchies à l'ère du streaming. Le magazine culturel a qualifié le drama de Hwang Dong-hyuk de thriller captivant et d’une implacable satire socio-économique en précisant que l'acteur principal Lee Jung-jae est devenu le lauréat du prix du meilleur acteur dans une série dramatique aux Emmy Awards 2022.Pour rappel, la nouvelle liste des 100 meilleures séries télévisées de tous les temps de Rolling Stone, est établie suite à une mise à jour du précédent classement publié en 2016, compte tenu des avis d’acteurs vedettes, de réalisateurs et de critiques.La série « The Sopranos » diffusée sur HBO de 1999 à 2007, a pris la tête du classement. Arrivent ensuite dans l’ordre le célèbre dessin animé « The Simpsons » diffusé depuis 1989, « Breaking Bad » (2008-2013), « The Wire » (2002-2008) et « Fleabag » (2016-2019).